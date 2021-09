Secretário da Educação participa de reunião da Amppesp em Bariri

Alcir Zago/Candeia

Bariri sedia nesta sexta-feira (24) reunião da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (Amppesp).

O evento ocorre nas instalações da Câmara Municipal de Bariri, localizada na Av. Francisco Munhoz Cegarra, 126, a partir das 9h30.

Participa do evento o Secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.

O encontro conta com a participação de lideranças regionais e estaduais (prefeitos e secretários).

O cobertura completa do evento na edição do dia 2 de outubro do Jornal Candeia.