Sebrae oferece programa de influenciador digital

Você já pensou em ser o influenciador digital do seu próprio negócio?

As redes sociais têm crescido demais e fazer parcerias com influenciadores pode ser uma ótima estratégia.

Mas se você conseguir ser o próprio influenciador digital de sua marca, você vai gerar confiança nele e despertar a identificação dele com o negócio.

Não se trata se substituir o trabalho do influenciar, mas você precisa ter em mente que ninguém entende melhor do seu negócio que você.

O Sebrae desenvolveu esse conteúdo pra que você mergulhe nessa experiência e tenha melhores resultados.

Aproveite a oportunidade de agregar valor à sua comunicação. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (25) pelo link https://bit.ly/vocacional-influenciador.