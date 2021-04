Santa Casa de Bariri irá vender pão caseiro

A Santa Casa de Bariri promoverá nesta terça-feira (6), a partir das 14h, a venda de pão caseiro ao custo de R$ 10,00 cada.

O dinheiro obtido com a comercialização dos produtos será destinado para a aquisição de medicamentos para tratamento da Covid-19.

Os pães serão confeccionados na cozinha de eventos do hospital e vendidos na própria Santa Casa (portaria principal ou no portão dos fundos, ao lado do velório).