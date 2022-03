Saemba fará troca de filtros da ETA

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) fará a substituição de quatro filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA). A água que chega ao local para tratamento vem do Manancial São Luis.

O dinheiro para contratar a empresa que irá realizar o serviço é proveniente dos cofres da prefeitura de Bariri. A licitação (tomada de preços) está marcada para o dia 30 de março, com estimativa de gasto de R$ 118,7 mil.

De acordo com o superintendente da autarquia, Eder Cassiola, os filtros são a última etapa no processo de filtragem. Eles retiram da água as partículas menores que não decantam durante o processo de tratamento de água.

“Trata-se de um serviço executado por empresa especializada, pois é preciso retirar as camadas de areia, pedras, carvão e outros elementos e depois substituir por elementos novos, em camadas regulares e precisas”, explica Cassiola.

O serviço será feito numa parte da ETA e depois na outra parte. Como o tempo aproximado de trabalho é de 15 dias, a operacionalização da estação não pode ser interrompida para que haja oferta de água normalmente a quem é atendido por ela.

O superintendente diz que os filtros têm tempo de vida útil estimado em quatro anos, isso dependendo da qualidade da água de entrada. A última vez que o Saemba fez a substituição foi em 2014.

