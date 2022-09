Rotary de Bariri anuncia a criação de grupo de Interact Club

O Rotary Clube 16 de Junho de Bariri anunciou a criação um grupo de Interact Club, conhecido como o ‘Rotary’ de adolescentes. O ato administrativo da fundação ocorreu no dia 21 de setembro. Em breve, solenidade festiva deve oficializar a formação do grupo.

Assim como o Rotary, os Interact Clubs visam ajudar a sociedade de uma forma simples, com campanhas, doações, visitas a creches e hospitais, entre outras muitas ações para cuidar do meio-ambiente e promover o bem-estar da população mais carente. São compostos por adolescentes de 12 a 18 anos.

Em Bariri, o grupo recebeu o nome de “Interact Club de Bariri – 21 de Setembro”, em alusão ao dia em que foi criado e ao fato da data ser comemorada como “Dia do Adolescente”.

Em reunião ordinária, em conjunto com o Rotary, foram definidos estatutos e regimento interno, bem como a formação da primeira diretoria, composta por três membros: Pedro Zanutto (presidente); Guilherme Zanutto (secretário) e Milena Berti (tesoureira).

Os adolescentes de 12 a 18 anos que tiverem interesse em participar devem entrar em contato através dos números (14) 99775-0571 (Pedro Zanutto); ou (14) 99645-0351 (Alex Zanutto – da Comissão de Novas Gerações).

De acordo com a diretoria do Rotary local: “os companheiros do Rotary e interactianos comemoram mais essa conquista para Bariri e para o Distrito 4480 de Rotary Internacional”. (Colaborou: Marcel Davides)

