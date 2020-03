Recanto Pantaneiro está atendendo somente no delivery

Devido ao momento que o País enfrenta por causa da pandemia do novo coronavírus, o Recanto Pantaneiro informa que está atendendo somente no delivery com marmitas todos os dias.

Os valores são R$ 5,99 e R$ 11,99 para retirada no local. A taxa de entrega é R$ 2,00. O estabelecimento comercializa também garrafinhas de suco de laranja (500 ml) a R$ 4,00.

Os telefones para contato são (14) 9-8153-5835, (16) 9-9715-4925 e (14) 9-9791-1503.