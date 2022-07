Projeto “Férias na Praça” traz atividades para as crianças

No mês de julho, a Diretoria de Desenvolvimento e Turismo da Prefeitura de Bariri realiza mais uma edição do projeto “Férias na Praça”, com atividades para a garotada.

De acordo com o diretor da pasta, Flávio Muniz Della Coletta, duas praças públicas do município vão contar com atividades em dois domingos: 17 e 24 de julho.

No dia 17, o evento será na Praça Eurico Acçolini, em frente à Emef Profª Joseane Bianco. Já no dia 24, é a vez da praça da Igreja Nossa Senhora do Livramento. Nesses dois dias as atividades ocorrem entre 14 e as 18 horas.

Ainda de acordo com Coletta, as atividades previstas para a garotada são pula-pula, tobogã, piscina de bolinha, além de carrinho de pipoca, algodão-doce e muita música.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação