Priscila Mariza Fortunato falece aos 75 anos

A advogada Priscila Mariza Fortunato faleceu nesta quinta-feira, 30, aos 75 anos, vítima de câncer de pâncreas. Há cerca de dois anos ela lutava contra a doença, que a afastou de atividades profissionais e políticas.

Advogada militante, Priscila tinha atuação relevante junto às associações de classe. Foi vice-presidente da Associação dos Advogados de Bariri (AAB).

Priscila era integrante de grupo político e foi candidata a vereador. Sempre contundente, lutava por questões sociais, em especial ligadas a crianças, adolescentes e idosos. Era membro constante e atuante de conselhos municipais.

Solteira, deixa irmãos e sobrinhos. Recebeu as últimas homenagens no Velório Municipal de Bariri. Seu enterro ocorreu na tarde de quinta-feira, às 18h, no cemitério local.