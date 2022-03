Prefeitura inicia eliminação de colônias de cupins na praça João Bollini

Desde o fim de janeiro último, a Prefeitura de Bariri está trabalhando para dar início à revitalização da Praça João Bollini, localizada na Av. João Lemos em frente à Escola de Música Toque Teclado,

Ocorre que no local há uma grande colônia de cupins, que deve ser eliminada por empresa terceirizada, para que o local possa receber as melhorias.

Os cupins proliferam de diversas maneiras, como revoada (colônias de cupins subterrâneos, formadas a partir do voo de dispersão), madeiras já infestadas, fissuras e frestas e árvores infestadas ou cortadas.

No caso da Praça João Bollini, a suspeita é que a atual situação seja resultado da falta de prevenção no combate ao cupim, além de falta de manutenção da estrutura física

Segundo a equipe, as medidas previstas são a eliminação da praga urbana, por meio de controle químico, e no futuro, prevenção por meio do trabalho dos setores de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

Depois da eliminação dos cupins, a Praça João Bollini passará por revitalização completa.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Da redação