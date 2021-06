Prefeitura abre licitação para adquirir sistema informatizado

A prefeitura de Bariri abriu licitação, na modalidade pregão presencial, para contratar empresa para fornecimento da licença de uso de software. O objetivo é integrar os diversos setores da administração pública.

A abertura das propostas está marcada para o dia 15 de junho, com estimativa de R$ 391,3 mil por 12 meses de contrato.

Licitação semelhante foi feita em junho de 2017. Na ocasião, a empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda venceu a disputa com proposta de R$ 290 mil. A previsão à época foi de R$ 306,5 mil.

O edital contempla implantação de programas, treinamento de pessoal e conversão de base de dados desde 2013 até 2021.

O sistema deverá integrar os módulos, proporcionando aos profissionais responsáveis administrar os serviços oferecidos pelo município de maneira centralizada, além de agilizar e melhorar todo o processo.

A empresa vencedora do pregão deverá oferecer aplicativos para contabilidade, planejamento e orçamento, tesouraria, administração de estoque, compras e licitação, gestão do patrimônio, administração de frotas e transparência ativa e passiva.

Na área da Saúde o sistema deverá controlar todo o atendimento ambulatorial e hospitalar das unidades de saúde, atendendo a todas as normas e exigências do Sistema Único de Saúde (SUS).

Algumas novidades do novo edital são a contemplação do terceiro setor, informatização do cemitério e disponibilização dos aplicativos para tablets e telefones celulares.