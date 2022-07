Poço profundo na ETA começa a jorrar água

O poço profundo situado ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA) começou a jorrar água após perfuração de 413 metros de profundidade. A informação é do superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola.

A perfuração teve início no fim de maio. A licitação para contratar empresa responsável pelo serviço foi feita pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee). O poço é perfurado com recursos do governo estadual, da ordem de quase R$ 3 milhões. Bariri foi contemplado também com reservatório.

Após a realização do “encamisamento”, serão feitos testes de bombeamento para, posteriormente, ligar o poço na rede de distribuição.

Assim que o poço entrar em operação, o Manancial São Luis ficará como reserva técnica, para situações emergenciais.