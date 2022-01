Paróquia central realiza ação entre amigos

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri na área central, realiza Ação entre Amigos, cujo número custa R$ 120 e pode ser pago em 12 parcelas. Serão R$ 20 mil em prêmios.

A data do sorteio será no dia 18 de dezembro, domingo. Quem adquirir estará concorrendo a cinco prêmios em dinheiro – R$ 8 mil (1º prêmio); R$ 5 mil (2º); R$ 3mil (3º); R$ 2 mil (4º); e R$ 2 mil (5º) -, totalizando R$ 20 mil.

De acordo com Padre Ériko Nogueira, parte da renda será revertida para a instalação dos vitrais na Igreja Matriz e outra parcela será destinada às comunidades de São Francisco e Santo Expedito.

Maiores informações através dos telefones (14) 3662-1479 e 3662-8400.

Da redação