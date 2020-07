MP denuncia seguranças por homicídio triplamente qualificado

Três homens que trabalhavam como segurança no Clube Umuarama, em Bariri, durante uma festa de Carnaval este ano, foram denunciados pelo MPSP por crime de homicídio triplamente qualificado. Eduardo de Araújo Alves, Álvaro Augusto Paleari Junior e Luiz Machado Rocha Filho espancaram o advogado Luís Henrique Marques, que morreu dias depois em consequência das lesões.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior, a vítima se desentendeu com a ex-companheira durante o evento e acabou sendo brutalmente imobilizado pelos três denunciados. Em seguida, Marques foi levado para fora do clube, onde foi agredido com dezenas de socos e chutes, apesar de não conseguir reagir em virtude de seu estado de embriaguez.

O advogado foi atingido inclusive na região da cabeça, o que causou traumatismo cranioencefálico. o membro do MPSP alega que os responsáveis pelo crime “somente interromperam as agressões quando a vítima, já inconsciente, caiu ao solo, momento em que, portanto, já tinham realizado todos os atos executórios necessários e suscetíveis para causar a morte”.

Caso a denúncia seja aceita nos termos propostos pela Promotoria, Alves, Paleari Junior e Rocha Filho responderão por homicídio cometido por motivo fútil, com meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Fonte: Ministério Público de São Paulo