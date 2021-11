Ministério Público: Leilão não irá impedir atendimento médico pela Santa Casa

Apontamento é do Ministério Público de Bariri

O Ministério Público (MP) ressalta que o possível leilão do prédio da Santa Casa de Bariri, do ponto de vista técnico e em princípio, não irá impedir a continuidade da prestação dos serviços pelo hospital.

A nota é assinada pelos promotores de Justiça Gabriela Silva Gonçalves Salvador e Nelson Aparecido Febraio Junior, que atuam na Comarca de Bariri.

“A requisição administrativa, a critério do Município de Bariri, poderá continuar de idêntica forma até quando persistirem os motivos que ensejaram a medida (atendimento médico e prestação de serviços de saúde), independentemente do consentimento ou condição de quem vier a eventualmente adquirir o bem imóvel”, destacam os promotores de Justiça.

O mesmo entendimento foi apresentado à imprensa pelos advogados que atuam em defesa da Santa Casa de Bariri.

Segundo os promotores de Justiça, as questões envolvendo os débitos trabalhistas são tratadas pela Justiça especializada.