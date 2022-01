Lar Vicentino recebe Irmã Antônia da congregação claretiana

No último sábado, 15, durante missa da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, Padre Ériko Nogueira apresentou Irmã Antônia do Espírito Santo Pinheiro, 75 anos, como a mais nova integrante da equipe do Lar Vicentino de Bariri.

Desde 1964, ela presta serviços junto à Congregação Santo Antônio Maria Claret, onde ingressou aos 13 anos de idade. É a segunda vez que cumpre missão em Bariri. Ainda na década de 60, ela esteve na Casa da Criança por dois anos, entre 1967 e 1968.

Antônia nasceu em Apucarana (PR), mas passou a maior parte da infância na cidade de Sorandi, também no Paraná, perto de Maringá, onde a família tinha uma pequena propriedade.

Os pais, de origem portuguesa, eram muito católicos. “Frequentávamos as missas, rezávamos o terço todo dia e com 10 anos entrei para a Cruzada Eucarística”. O grupo era formado por crianças e adolescentes, que promovia a comunhão frequente entre os participantes, com o objetivo de acompanhar a formação na vida cristã, no lar e na comunidade.

Ela diz que ter sido ‘cruzadinha’ foi essencial para sua vocação. Ali conheceu o trabalho das freiras da congregação, que atuavam em Maringá. “A decisão de ser religiosa cumpriu um desejo de meu pai, que sonhava em ter uma filha freira ou um filho padre”, conta.

Em 1960, com 13 anos entrou para a congregação, em 1964 fez os primeiros votos e foi trabalhar nas obras claretianas. Uma delas, em 1967, foi a Casa da Criança de Bariri, coordenada na época por Madre Corradini. Depois passou por outras casas e obras claretianas, sempre no Estado de São Paulo.

Mais recentemente, até 2018, atuou em Catanduva (SP). Neste período manteve a ligação e contato com Bariri, participando de festas, encontros e comemorações que envolviam a congregação e as companheiras freiras.

Nos últimos anos, 2019 e 2020, foi enviada para Mato Grosso, em um local onde a congregação mantém creche, livraria e loja católica. Até que a superiora provincial ofereceu o trabalho no Lar Vicentino de Bariri. “E eu aceitei”, resume Irmã Antonia.

Afirma que na casa de idosos local vai atuar em trabalhos internos, como a cozinha, e em outras atividades que se sentir necessária. “Estou com75 anos, mas ainda tenho muita disposição”, finaliza a religiosa.

