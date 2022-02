Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos

Em seus quase 50 anos de existência, o Jornal Candeia sempre deu ampla cobertura às festas de carnaval em Bariri.

A situação mudou no ano passado e em 2022 por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. As autoridades sanitárias recomendaram o afastamento das pessoas a fim de minimizar a disseminação do vírus.

O jornal já fez coberturas com equipe própria ou em parcerias, como, por exemplo, com o Sistema Belluzzo de Comunicação, sites de notícias etc.

A ideia era levar aos leitores, ouvintes e internautas informações, registros fotográficos na mídia impressa e site e também transmissões pelo rádio (91 FM e Rádio Cultura).

O Candeia sempre deu cobertura aos eventos ligados à folia, como desfiles de escolas de samba e blocos no centro da cidade, carnaval popular no Lago Municipal e no Umuarama Clube de Bariri.

Para o próximo ano, havendo uma normalização quanto à pandemia, com certeza o semanário, que irá completar 50 anos em 18 de novembro de 2022, irá divulgar a tradicional festa em Bariri.