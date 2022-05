Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos: Pedreiro concluiu painel da Igreja Matriz de Bariri

O painel que fica no altar da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, de Bariri, começou a ser construído em 1975 pelo artista polonês Arystarch Kaszkurewicz, mas foi concluído pelo pedreiro baririense Osmar Francisco Gonçalves.

Essa história foi retratada pelo Jornal Candeia na edição de 3 de setembro de 2005. Na foto está Osmar.

O painel foi um pedido à época do padre Luiz Cechinato. Osmar trabalhou na construção da igreja e também ajudando Arystarch na confecção do painel, que tem 15 metros de altura e 16 metros de largura. A técnica utilizada foi o afresco sgrafiato.

Por um desentendimento com alguns trabalhadores, o polonês acabou abandonando a obra.

Osmar foi a São Bernardo do Campo, onde o artista morava, pegou os moldes que faltavam e concluiu o serviço.

Arystarch fugiu da Europa por ocasião da Segunda Guerra Mundial, tendo perdido, durante a ocupação alemã, as duas mãos e o olho esquerdo. Morou no Brasil desde 1952, acompanhado de sua esposa Ludmila e seu filho Eugenius.

Realizou trabalhos em 28 cidades brasileiras, entre elas Bariri, até sua morte, em completo anonimato, em 1989 por ataque cardíaco.