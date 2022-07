Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos: Desativação da cadeia de Bariri completa 10 anos

Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos

Por muitos anos Bariri teve cadeia pública, que funcionava nos fundos da Delegacia de Polícia.

O prédio abrigava presos provisórios e adolescentes custodiados. Depois, passou a receber apenas mulheres.

Em julho de 2012 (há exatos 10 anos), com a inauguração da Penitenciária Feminina da Pirajuí, foram desativadas três cadeias da região de Bauru: Bariri; Cafelândia; e Herculândia.

O remanejamento fez parte do Plano de Expansão de Unidades Prisionais do Estado de São Paulo

A desativação de todas as cadeias públicas do Estado na época era uma das metas da gestão do governo estadual, que até aquele momento deixou de utilizar 23 destas unidades: 16 em 2011 e sete em 2012.