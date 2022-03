Integrantes do Espaço Amigo I têm semana especial

De 18 a 25 de fevereiro, a Diretoria de Ação Social promoveu semana especial para crianças e adolescentes do Programa Espaço Amigo I. As atividades diferenciadas incluíram combate às drogas, passeio cultural e palestras.

Dias 18 e 25, as policiais militares Marli da Rocha Galvão e Stephanie Magalhães Scudilio ministraram palestra com o tema “NÃO às drogas lícitas e ilícitas”. A ideia foi reforçar a prevenção ao uso de álcool e drogas, bem como as consequências para a saúde, para a vida familiar e social.

Nos dias 22 e 23, as crianças realizaram um passeio cultural no museu Mário Fava, a fim de conhecerem a história do Baririense. A exposição lúdica possibilitou ampliar o universo informacional e cultural.

Já no dia 24, em parceria com a Diretoria de Saúde, aconteceu palestra sobre Higiene Bucal, com a dentista Juliana Foloni, que de forma muito didática e divertida, orientou quanto a importância e os benefícios de manter uma boa higiene bucal.

O programa

O Espaço Amigo I atende crianças de 6 a 8 anos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Segundo a equipe, a unidade é um espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. “As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social”, finalizam os gestores. (Fonte: Assessoria de Imprensa)

Da redação