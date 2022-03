Há 20 anos gasolina custava em média R$ 1,57 em Bariri

Quem procura um posto de combustíveis hoje para abastecer o veículo fica assustado com o preço dos produtos. A Petrobras segue política que vincula o preço dos derivados de petróleo nas refinarias ao comportamento do preço do produto em dólares no mercado internacional.

Ou seja, as oscilações do outro lado do mundo, como, por exemplo, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, impactam no valor dos combustíveis aqui.

Um posto em Bariri hoje cobra R$ 6,88 do litro da gasolina, R$ 6,14 do diesel e R$ 4,69 do etanol.

Era bem diferente no passado, mesmo considerando a inflação desse período. Conforme matéria da edição de 12 de janeiro de 2002 do Candeia, quem fosse a um posto de combustíveis em Bariri pagaria em média R$ 1,57 pelo litro da gasolina, R$ 0,83 pelo diesel e R$ 0,79 pelo etanol. A diferença nesse período de 20 anos é de 338% para a gasolina, 639% para o diesel e 493% para o etanol.

O Candeia utilizou calculadora do Banco Central, verificando a inflação oficial (IPCA) de janeiro de 2002 a dezembro de 2021. Por essa ferramenta, a gasolina deveria custar hoje R$ 5,30. No caso do diesel, o produto deveria custar R$ 2,80 pela inflação oficial do período. O etanol deveria sair por R$ 2,67 o litro.