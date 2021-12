Governo estadual autoriza unidade do Poupatempo em Bariri

O governador em exercício Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (3) a instalação de quatro novas unidades do Poupatempo.

Os municípios de Agudos, Bariri, Dois Córregos e Pirajuí ganharão o serviço, beneficiando cerca de 130 mil habitantes e com repasse total do Estado de R$ 520 mil. Cada nova unidade conta com investimento de R$ 130 mil pelo Estado e tem capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia.

Em Bauru, Garcia também anunciou a liberação de R$ 14 milhões em recursos dos programas que compõem o Retoma SP para aplicação específica na região de Bauru, a publicação do edital para contratação da organização social que vai assumir a administração do Hospital das Clínicas de Bauru e a liberação do trânsito em trecho das vias marginais da Rodovia Marechal Rondon.

O Retoma SP é uma ação promovida pelo Governo de SP em todo o estado que prevê a oferta de serviços de qualificação, emprego e renda para a população, além de ações de fomento a investimentos.

Os recursos do Retoma SP serão distribuídos especialmente entre os programas Bolsa do Povo Trabalho, Bolsa do Povo Empreendedor, disponibilização de microcrédito do Banco do Povo e vagas de qualificação no Empreenda Rápido. Durante o evento, também foram entregues vouchers dos programas Bolsa Trabalho e Bolsa Empreendedor, vinculados ao Bolsa do Povo.

Habitação

Rodrigo Garcia confirmou o início das obras da segunda fase da modalidade Nossa Casa – CDHU para a edificação de 212 unidades habitacionais em Boraceia, Guarantã e Pongaí.

Também foi autorizada a liberação de recursos do Programa Especial de Melhorias (PEM) no valor de R$ 1,4 milhão para obras de melhorias em conjuntos habitacionais já entregues em sete cidades: Avaí (R$ 200 mil), Arealva (R$ 200 mil), Bariri (R$ 150 mil), Boraceia (R$ 200 mil), Dois Córregos (R$ 250 mil), Getulina (R$ 250 mil) e Pederneiras (200 mil).