Feira na Praça deve ser integrada a roteiro turístico de Bariri

A Feira na Praça, prevista para ter início no dia 3 de abril (primeiro domingo do próximo mês), deve ser integrada ao roteiro turístico de Bariri. A afirmação é do diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Coletta.

A venda dos produtos será das 7h às 13h na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz). No momento, estão confirmados 24 comerciantes para vender alimentos artesanais e hortifrutigranjeiros, mas a ideia é ampliar a participação para mais feirantes.

Houve reunião com os comerciantes sobre estrutura da feira, horário de atendimento, padronização de ações, entre outros pontos. A estrutura da feira está sendo finalizada.

Segundo Flávio, a realização da Feira na Praça não irá inviabilizar a feira em frente da Escola Professora Rosa Benatti. A ideia da prefeitura é estimular o consumo naquele local com outras ações.

Na feira no centro da cidade o consumidor encontrará legumes, raízes, tomate e palmito, verduras e folhas em geral, frutas nacionais e importadas, frios em geral, laticínios, mel, queijos, assados, café moído e em grão, temperos, produtos de cerealistas, ovos, pães, bolachas, doces, pastéis, salgados, entre outros itens.

Da Redação