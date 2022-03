Feira Livre começa dia 3 de abril com 24 comerciantes

A Feira na Praça terá início no dia 3 de abril com a participação de 24 comerciantes que irão vender alimentos artesanais e hortifrutigranjeiros.

A comercialização dos produtos será das 7h às 13h na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

Nessa semana estava marcada reunião da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico com os inscritos para definições a respeito da feira.

A prefeitura de Bariri prontificou-se em disponibilizar ao todo 27 vagas, 20 delas fornecidas pela administração municipal.

Inicialmente foram abertas inscrições a partir de 14 de fevereiro para as seguintes atividades: legumes, raízes, tomate e palmito; verduras e folhas em geral; frutas nacionais e importadas; frios em geral (embutidos), laticínios e mel, desde que tenha o SIM (Serviço de Inspeção Municipal); queijos em geral desde que tenha o SIM (Serviço de Inspeção Municipal); assados em geral; café moído e em grão; tempero em geral; produtos de cerealistas; ovos; pães, bolachas e doces; pastéis, massas para pastéis, salgados em geral e refrigerantes; milho verde e derivados; alimentos congelados em geral; água de coco e suco natural; além de sorvetes e derivados.

Da Redação