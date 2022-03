Feira gastronômica “Buona Cucina” será dias 18 e 19 de março

A empresária Carolina Bicudo realiza novo evento na Praça Joaquim Lourenço Corrêa, (Praça da Matriz0. Desta vez é a feira gastronômica “Buona Cucina”, que ocorre nos dias 18 e 19 de março, sexta-feira e sábado, das 18h às 22h.

O objetivo, segundo ela, é reunir comida boa, típica do interior de São Paulo, vinhos, produtos artesanais e opções de lazer e entretenimento.

Entre os expositores. opções de massas, parmegiana, pizza, risoto, antepastos, palha italiana, cannoli, Tiramisù, entre outras.

A feira ainda abre espaço para as comidas tradicionais como: churrasco, crepe, pães artesanais, hambúrguer, comida japonesa, grega, chopp brigadeiro, pipoca gourmet, brownie e churros.

A Vale ressaltar que a atração musical ao vivo será o renomado cantor de Araraquara, Ricardo Bombarda, que preparou repertório com belas canções e clássicos da “terra nostra”.

Nos dias do evento, a Praça terá stands personalizados e espaço kids, que vai garantir a diversão das crianças e a tranquilidade dos pais.

Serviço

2ª Edição da Feira Sabor da Região – Gastronomia Italiana

Data: dias 18 e 19 de março de 2022

Realização: Carolina Bicudo

Local: Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz)

Apoio: Prefeitura Municipal e Bariri e Caminhos do Tietê

Horário: das 18h às 22h

Da redação