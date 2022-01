Domingo paróquia central vende frango assado

Neste domingo, 16, a Paróquia de Nossa Senhora das Dores está vendendo frango assado, em prol dos serviços prestados para a comunidade.

Cada frango custa R$ 37 e deve ser encomendado com antecedência na secretaria paroquial, através dos telefones (’14) 3662-1479 ou 3662-8400.

A entrega ocorre pelo sistema drive thru, na hora do almoço, na Casa de Cursos (ao lado do Centro de Catequese e Evangelização).

O valor pode ser pago também com cartão de crédito ou de débito.

Da redação