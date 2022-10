Dia 12 tem festa das crianças e da padroeira no Livramento

Dia 12 de outubro, quarta-feira, dona Conceição dos Santos, moradora do bairro do Livramento, realiza mais uma edição da festa do Dias das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida.

Há 14 anos ela coordena a comemoração que reúne crianças e devotos do Livramento, Jardim Industrial I e II e Maguin Villa. Esse ano a programação prevê cortejo com a imagem, missa campal e confraternização.

As atividades têm início às 10h, em frente à residência de Dona Conceição, localizada à Rua Rafael Regina, 140, no bairro Livramento. De lá, conduzindo a imagem de Nossa Senhora, cortejo de veículos, moradores e fiéis se dirige até o Centro de Lazer do Trabalhador “Filengão”.

No local, a partir das 11h, padre Leandro Pimentel, da Paróquia do Santuário, celebra missa campal, com a participação da comunidade, em especial, crianças. Vestidas de anjos e daminhas elas fazem a coroação de Nossa Senhora. Pescadores e fiéis também serão representados.

Após a missa, haverá confraternização, com bolos, doces, pipoca e refrigerantes arrecadados junto à comunidade.

