Curso de marketing de atração tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas até as 10h do dia 26 de outubro as inscrições para o curso de Inboud Marketing (Marketing de Atração), com o objetivo auxiliar empreendedores do município a desenvolverem ações de venda para atrair, engajar e converter clientes.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Bariri, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e com a Associação Comercial e Industrial de Bariri (ACIB).

O curso será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, das 18h30 às 22h30, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri, localizado na Rua Campos Salles, nº 582.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/inbound-bariri. Para isso, é necessário informar dados pessoais, contato e CNPJ, se possuir.

O Inboud Marketing trata-se de um conjunto de estratégias de marketing que se baseia na ideia de criação e compartilhamento de conteúdo voltado para um público-alvo específico, visando a comunicação com o cliente em potencial de forma direta e com o objetivo de estabelecer um vínculo entre empresa e consumidor.

Conteúdo Programático

Inbound Marketing

Comportamento do consumidor

Planejamento estratégico para Inbound Marketing

Jornada do consumidor

Marketing de conteúdo

Planejamento estratégico de campanhas.