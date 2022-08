Creas de Bariri promove a Semana da Visibilidade

De 22 a 26 de agosto, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – de Bariri (Creas) promove a Semana da Visibilidade, em referência ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado no dia 19 de agosto.

A data é em memória ao caso “Massacre da Sé”, em 2004, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, na capital paulista. O acontecimento desencadeou o início da mobilização de grupos da população em situação de rua em uma contínua luta pela garantia de direitos.

Visando proporcionar reflexão a respeito da pessoa em situação de rua, se ela escolheu estar nessa condição, o Creas promove, então, a Semana da Visibilidade em Bariri.

Decreto de política nacional para a população em situação de rua considera esse grupo populacional heterogêneo como aquele que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Eles utilizam os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que a população de rua cresceu no Brasil, em 2022. Os dados foram retirados do Cadastro Único, cujos números são alimentados pelas prefeituras.

De acordo com o levantamento, 68% das pessoas em situação de rua são negras, 87% homens, a maioria com idades entre 18 a 59 anos, com o ensino fundamental incompleto. O assunto foi divulgado em reportagem do Jornal Hoje, da TV Globo.

O texto está disponível em:

https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2022/06/09/aumenta-o-numero-de-pessoas-em-situacao-de-rua-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml

Fonte: Assessoria de Comunicação