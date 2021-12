Coral das Emeis se apresenta na Igreja Matriz

Vila do Noel

Nesta quarta-feira, 15, a partir das 20h, alunos do 5º ano das Escolas Municipais de Educação Infail (Emeis) se apresentam na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri.

A apresentação, que integra o evento Vila do Noel: A Magia do Natal, estava marcada para ocorrer na Praça da Matriz. No entanto, devido à previsão de chuva, foi transferido para a Igreja Matriz.

O evento está sendo coordenado pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri.