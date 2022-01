Conta de água: campanha traz doações para a Apae

Campanha promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) permite a contribuição para a entidade através da conta de água.

Para tanto, o doador deve comparecer à sede da Apae, preencher e assinar um formulário, autorizando a doação mensal no boleto do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

O valor da doação é definido pelo próprio contribuinte no momento da adesão. O ato de solidariedade vai impactar positivamente na qualidade dos serviços prestados junto aos usuários e seus familiares.

Para maiores informações sobre a campanha, entrar em contato com Ana Paula, através do telefone (14) 3662-1949.

Da redação