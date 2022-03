Com foco na educação, CNBB lança a Campanha da Fraternidade 2022

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou oficialmente, na quarta-feira (2), a Campanha da Fraternidade de 2022. Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”, o objetivo da campanha, segundo a entidade, vai além dos problemas na educação ao também “refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã”.

“Educação é pilar da paz e por isso precisa receber sempre mais investimento significativos de governantes, empreendedores, instituições, todos os setores”, destacou o presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Em Bariri, na noite de quarta-feira Alberto Chaim, representantes da CF na Paróquia Nossa Senhora das Dores, fez explanação sobre o tema.

Chaim deverá participar também de exposição da campanha em missa e junto a movimentos na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri. Na Paróquia de Santa Luzia o tema da CF será trabalhada junto às pastorais.

Terceira vez

Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998.

“A realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”, diz a CNBB.

Ainda segundo a entidade, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, a campanha vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores: família, Igreja, Estado e sociedade.

Fonte: Agência Brasil

Da Redação