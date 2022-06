Carreta com equipamentos de som de Maiara & Maraisa tomba; show está mantido

A carreta carregada com equipamentos para o show de Maiara & Maraisa tombou no fim da manhã desta sexta-feira (17) no trevo de Itaju, na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

A assessoria da Viola Show, empresa responsável pelo marketing do Bariri Rodeio Show 2022, afirma que o show da noite desta sexta-feira está mantido.

Segundo a assessoria, o caminhão transportava apenas equipamentos de som. Não houve feridos, apenas danos no caminhão.