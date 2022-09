Brigada de incêndio e Corpo de Bombeiros controlaram fogo na Frisokar

Na manhã de domingo (25) houve um princípio de incêndio num duto de exaustão da empresa Frisokar (FK Grupo SA), localizada na Avenida das Indústrias.

As chamas foram rapidamente controladas pela equipe interna da brigada de incêndio da indústria e Corpo de Bombeiros de Bariri, sem maiores consequências.

De acordo com a direção da empresa, o fogo foi ocasionado por um curto circuito em um motor de exaustão.

Não houve prejuízos materiais significativos, e nenhum dano à integridade física de quem estava no local. O Setor de Injeção onde houve a ocorrência já funciona normalmente.

Todos os protocolos foram seguidos, inclusive com o acionamento do Corpo de Bombeiros, por se tratar de local com acesso restrito.

“Desde já agrademos o apoio e pronto atendimento do Corpo de Bombeiros de Bariri e a nossa Equipe Interna da Brigada de Incêndio que foram muito rápidos e precisos no trabalho executado”, destaca a direção da Frisokar.