Baririenses reclamam de falta de água

Vários baririenses estão reclamando da falta de água nas torneiras, mesmo em período chuvoso. Há vários relatos pelas redes sociais.

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) cita que, apesar do início do período chuvoso, a capacidade de produção de água do manancial São Luis continua abaixo do normal.

Segundo a autarquia, é necessário que a população adote medidas de economia de água, em especial os bairros abastecidos pelo manancial, entre eles Jardim Santa Lúcia, Jardim Esplanada, Jardim Paulista, Centro, Jardim Industrial, Industrial e Maguin Villas.

A solução definitiva para a falta de água na região será a perfuração de um poço profundo. Segundo o Saemba, a obra está em fase de licitação e que assim que tiver um vencedor será divulgado junto ao cronograma de obras.