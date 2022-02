Bariri: TCE mantém licitação de agência de publicidade

Empresa questionou edital de licitação da prefeitura de Bariri – Arquivo

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Renato Martins Costa indeferiu liminar pedida pela empresa G & L Assessoria em Relações Públicas Ltda. e manteve licitação feita pela prefeitura de Bariri para contratação de agência de publicidade.

A tomada de preços está com a abertura das propostas marcada para esta quinta-feira (10). O valor estimado é de R$ 150 mil para período de 12 meses.

De acordo com Costa, em dezembro do ano passado o plenário do TCE indicou retificações que deveriam ser feitas no edital. Por isso, a licitação foi suspensa em 2021.

“Percorrendo os termos do instrumento republicado e observadas as peculiaridades deste rito sumaríssimo, noto que a Prefeitura não deixou de incorporar à peça editalícia os aprimoramentos que se faziam necessários ao atendimento do julgamento”, escreve o conselheiro.

“Muito embora venha informada por outras controvérsias, a petição buscar reacender debate já superado, porquanto os termos e condições do edital em questão já foram aferidos em julgamento de mérito da Corte”, complementou ele.