Bariri: Setor de Trânsito realiza pintura de solo em novas áreas

O Setor Municipal de Trânsito intensificou a pintura de solo nas imediações das escolas assim que retornaram as aulas presenciais, em meados de setembro.

Nessa semana novas áreas da cidade receberam a melhoria, como no entorno da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, e em trecho da Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato, em frente do Sesi e da Creche Leonor Mauad Carreira.