Bariri: Setor de Trânsito faz pintura de solo na Av XV de Novembro

O Setor Municipal de Trânsito realizou na manhã desta terça-feira (17) pintura de solo na Avenida XV de Novembro.

O intuito é segregar o trânsito de veículos no cruzamento com a Rua Sete de Setembro.

Quem pretende seguir pela Avenida XV de Novembro deve se manter à direita. Já que quem quiser fazer a conversão para a Rua Sete de Setembro deve utilizar a faixa da esquerda.

O mesmo tipo de pintura de solo foi feito pelo setor no cruzamento entre a Avenida Claudionor Barbieri e Rua Tiradentes.