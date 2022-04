Bariri: Setor de Infraestrutura encerra serviços de tapa-buraco, poda, roçagem e limpeza

O Setor de Infraestrutura da Prefeitura de Bariri encerrou cronograma de serviços de tapa-buraco, poda, roçagem e limpeza em bairros da cidade.

Entre as ações realizadas estão os serviços de tapa-buraco no Polo Industrial, nas vias com maior movimento de veículos.

Durante quatro dias da semana passada, a equipe realizou trabalhos de zeladoria no

Centro de Lazer do Trabalhador José de Arruda Carneiro (Arrudão), Cemitério Municipal, Praça da Gruta e Praça e Igreja São José. Todos os locais receberam poda de árvores, limpeza e roçagem com serviços de limpeza.

Os trabalhos de roçagem também foram feitos nos bairros Viva Mais e no canteiro central do Parque dos Ypês.

A capina no meio-fio e a pintura de guias foram executadas em toda a extensão da Rua Claudionor Barbieri. Já o corte de árvores teve sequência nas áreas do Córrego Godinho. A poda de árvores foi feita na área verde do Jardim Primavera e do PSF 4.

Além desses serviços de zeladoria que já estavam programados, serviços extras foram realizados nas áreas verdes da Avenida Primo Fanton, das Emeis 3 e 1, Praça do Correios e campo do Jardim Iguatemi.

Ainda foram concluídos, os serviços de roçagem no canteiro central da Avenida Expresso Sul, na Avenida Sérgio Furcin, na Avenida Francisco Munhoz Cegarra, na Rodoviária, na Praça do Morro e do Correios e no Ancoradouro Marco Belluzzo.

Todos esses serviços de zeladoria foram coordenados pelo diretor de Infraestrutura, Claudenir Rodrigues , “Fredy”.

Fonte: Assessoria de Comunicação