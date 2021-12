Bariri: Santa Casa vende fogazza na Praça da Matriz

A equipe da Santa Casa de Bariri iniciou na noite de quarta-feira (8) a venda de fogazzas na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz).

O horário é das 17h às 22h. Na primeira noite muita gente compareceu para saborear os deliciosos salgados.

A equipe mantém a tradição de vender as fogazzas no fim de ano. A comercialização continuará até sábado (11). O dinheiro obtido ajuda o hospital no custeio de despesas diárias.

Coincidentemente, enquanto os voluntários preparavam as primeiras fogazzas, na noite de quarta-feira (8), os vereadores votavam em sessão extraordinária três projetos de lei para destinar R$ 766,5 mil à Santa Casa.

Os vereadores que fizeram uso da palavra destacaram que o hospital vive um novo momento, com mais transparência na gestão e com maior participação de voluntários, especialmente do Grupo ELO.