Bariri: Saemba realiza manutenção no Jardim Primavera

Moradores de bairros podem sentir falta de água – Foto: Arquivo/Candeia

Na manhã desta quinta-feira (9) ocorreu o rompimento de uma tubulação no Jardim Primavera, em Bariri.

Para a realização do reparo, o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que foi necessária a imediata interrupção do abastecimento de água.

Moradores dos Jardins Primavera 1 e 2 e Lucyla podem sentir a diminuição na pressão da água.

A previsão de normalização do abastecimento de água é para as 11h desta quinta-feira (9).