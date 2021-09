Bariri: Saemba conclui conserto em adutora

Equipe do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) concluiu por volta das 15h30 desta terça-feira (14) o conserto de adutora situada às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Agora, a autarquia está utilizando bomba para limpar a rede. O próximo passo é bombear a água do Manancial São Luis até a Estação de Tratamento de Água (ETA) para distribuição aos bairros.

O rompimento da adutora ocorreu na tarde desta segunda-feira (13). Por esse motivo tiveram interrupção no fornecimento de água moradores dos seguintes bairros: Livramento, Jardim Industrial, Jardim Esplanada, Vila Maria, Vila Conceição, parte do Jardim Nova Bariri e Jardim Maria Luiza, entre outros.