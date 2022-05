Bariri Rodeio Show deverá ser realizado com recursos privados

A prefeitura de Bariri rescindiu três contratos com empresas que organizariam o Bariri Rodeio Show 2022 e que prestariam serviços para a realização do evento.

Segundo o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), o motivo é que emendas parlamentares que somam ao todo R$ 300 mil não seriam liberadas a tempo para custear o pagamento das empresas.

Dessa forma, houve a rescisão dos contratos, com base na Lei Federal nº 8.666/93 (Lei das Licitações).

Abelardo Simões diz que a festa deverá ser realizada com recursos privados. A Weder Cley da Cunha Alves-ME, contratada por pregão presencial que foi rescindido, agora irá captar dinheiro junto a empresas de Bariri e da região para organizar o rodeio.

Dessa forma, a prefeitura de Bariri irá custear o show com Luan Santana no dia 15 de junho (abertura da festa), no valor de R$ 230 mil. Nessa noite, os portões do Estádio Farid Jorge Resegue serão abertos ao público.

Na quinta-feira (16) sobe ao palco a dupla Israel e Rodolffo. Maiara & Maraisa estarão em Bariri na sexta-feira (17). No sábado (18) é a vez de Ícaro e Gilmar.