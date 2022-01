Bariri registra 87 casos de Covid-19 em 24h

Ao todo, são 339 exames positivos no ano de 2022

O boletim epidemiológico de Bariri desta quarta-feira (12) registrou 87 novos casos de Covid-19 no município no período de 24h.

O informe de terça-feira (11) havia contabilizado 4.249 exames positivos desde o início da pandemia. Agora, o montante passou para 4.336.

Em 2022 a Diretoria Municipal de Saúde registrou 339 casos do novo coronavírus em Bariri. Atualmente há 17 pessoas aguardando o resultado de exames.