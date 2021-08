Bariri recebe visita do “Brasil Especial” na próxima semana

Na próxima semana, o Município de Bariri receberá a visita da família Preto Soncini, formada por Fábia Soncini, César Augusto Preto e pela filha do casal, Luna Preto Soncini. Os três criaram o projeto “Brasil Especial” e decidiram viajar pelo país em um motorhome, visitando pontos turísticos e explorando as cidades por onde passam.

O “Brasil Especial” surgiu em 2020 após o casal vender casa, apartamento e carro para viver experiências ao lado de Luna, que possui deficiência motora e mental. O micro-ônibus adquirido para os transportar, apelidado de “Bambobil”, passou por adaptação para que também pudesse ser utilizado como casa pelos três.

A família aproveita as paradas para conhecer os municípios onde estacionam, utilizando as práticas esportivas para explorar os locais. Eles fazem caminhadas, corridas, passeios ciclísticos e caiaque, quando possível. Os registros das viagens são publicados nas redes sociais e no canal do youtube do projeto e podem ser acompanhados por todos.

Em quase um ano de estrada, Fábia, César e Luna já visitaram diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo algumas que fazem parte da região turística “Caminhos do Tietê”, da qual Bariri faz parte.

A família deve chegar a Bariri na próxima segunda-feira, dia 16, e será recepcionada pela administração municipal. O motorhome de Fábia, César e Luna ficará estacionado na Praça da Juventude durante a estadia dos três, que durará aproximadamente uma semana.

Acompanhe o “Brasil Especial”:

Instagram: @brasilespecial

Facebook: https://www.facebook.com/BrasilEspecial

Fonte: Prefeitura de Bariri