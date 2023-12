Bariri recebe do governo estadual a outorga do poço profundo

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), esteve na terça-feira (19) no 9º ciclo do Programa Município Verde Azul (PMVA), em São Paulo.

O evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes, reconheceu o comprometimento de municípios com o desenvolvimento sustentável e proporcionou certificações e apoios técnicos às prefeituras.

Na ocasião, a Prefeitura de Bariri foi uma das seis beneficiadas pela entrega de outorgas de poços pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que garante a captação e uso da água do poço profundo construído no município recentemente. Já em plena operação, a estrutura pode captar até 366,9 mil litros de água por hora, o suficiente para atender uma população de 49 mil pessoas.

Além de Bariri, Cajobi, Cândido Mota, Cedral, Dracena e Ubarana também receberão uma parte do investimento, que totaliza R$ 7 milhões. Os poços serão entregues com as devidas outorgas e equipamentos, como bombas e reservatórios de até 200 mil litros, garantindo o armazenamento da água. A rede de distribuição de água e a operação e manutenção dos sistemas é de responsabilidade das prefeituras e das concessionárias de água.

O Programa Município Verde Azul (PMVA) serve como instrumento para preparar os municípios para uma economia verde, contribuindo para as metas de neutralização das emissões de carbono até 2050.

Além disso, as outorgas, como a concedida para Bariri, aumentam a capacidade do sistema de abastecimento público das cidades, com maior oferta e reserva de água, o que auxilia no enfrentamento a condições climáticas adversas.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri