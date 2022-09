Bariri: Quermesse, almoço e leilão encerram festa da padroeira na Praça da Matriz

Neste final de semana, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri encerra a Festa da Padroeira/2022, com quermesse no sábado (24) e almoço e leilão de gado no domingo (25). Os eventos ocorrem na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz).

No último dia de quermesse, as barracas oferecem lanche de linguiça, kafta, espetinho de carne e frango, pastel, batata-frita, mini pizza, fogazza e coxinha. Ainda há as barracas de doces, suco e bebidas.

O cantor local, Paulinho Moura, é a atração musical deste sábado no palco da quermesse.

Almoço

Domingo, a partir das 11h30, ocorre almoço de encerramento, com adesão de R$ 25 (adultos) e R$ 10 (crianças de 5 a 10 anos). O cardápio especial traz arroz, feijão gordo, farofa, macarronada, vinagrete e saladas.

À parte serão comercializados espetos de carne e kafta (R$ 5); espeto de frango (R$ 6); doces (R$ 5); suco (R$ 6); e bebidas (R$ 5). .

A adesão deve ser adquirida com antecedência na secretaria da paróquia e/ou comissão organizadora da festa. Na hora, somente será possível a adesão se o limite de pessoas não for atingido. Informações no telefone (15) 3662-8400.

Durante o almoço haverá show ao vivo do Trio de Santis, com o melhor do sertanejo.

Logo após o almoço, por volta das 14h, tem início o leilão de gado em prol dos serviços prestados pela paróquia.