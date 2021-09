Bariri: Promotoria de Justiça aponta melhorias na Santa Casa

Em inspeção, Ministério Público verifica cumprimento de TAC firmado com hospital e prefeitura – Fotos: Alcir Zago/Candeia

Os promotores de Justiça Nelson Aparecido Febraio Junior (Patrimônio Público) e Gabriela Silva Gonçalves Salvador (Saúde) promoveram na tarde desta sexta-feira (10) inspeção do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a prefeitura de Bariri e com a Santa Casa local.

O objetivo do acordo foi cobrar maior transparência do hospital, que está sob intervenção do município desde setembro de 2018.

Estiveram presentes representantes da prefeitura de Bariri, Boraceia e Itaju, vereadores, servideores públicos dos três municípios, membros do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri, funcionários do hospital e imprensa.

Os dois promotores de Justiça relataram que houve avanços no cumprimento do TAC e melhoria da transparência da Santa Casa de Bariri.

Mencionaram adoção de controle de ponto dos médicos, realização de processo seletivo para contratação de funcionários da Santa Casa, melhoria da estrutura do hospital, adoção de Procedimento Operacional Padrão (POP) e realização de cirurgias eletivas via Sistema Único de Saúde (SUS).

(Mais informações na edição do Candeia de 18 de setembro)