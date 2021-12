Bariri: Projeto prevê aumento de 14% a 20% para servidores da prefeitura

Profissionais do magistério não estão incluídos na proposta

A prefeitura de Bariri encaminhou projetos de lei para a Câmara de Bariri discutir e votar em sessão extraordinária, marcada para as 19h desta terça-feira (28).

Uma das propostas é uma espécie de minirreforma administrativa, com aumento salarial entre 14% e 20% para os servidores públicos da prefeitura e do Saemba (dentro desses patamares estão reajuste de 3,5% da revisão geral anual).

A exceção são o prefeito, o vice-prefeito, médico do PSF 1 (por causa do teto salarial do município) e profissionais do magistério.

O projeto trata da reestruturação do plano de cargos e salários da Lei Municipal nº 3.309, de 2002. Já os profissionais do magistério estão amparados na Lei Municipal nº 4.111, de 2011 (Plano de Carreira). Para eles, haverá apenas a revisão geral anual no montante de 3,5%. A justificativa da administração municipal é que essa categoria conta com piso salarial definido por lei federal.

Além disso, outro projeto remetido pelo Executivo contempla aumento no vale-alimentação para R$ 567,00 (aumento aproximado de 10%).

Os vereadores também discutirão e votarão proposta que cria a Taxa do Lixo em Bariri. Em contrapartida, a prefeitura decidiu não reajustar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2022.

(O Candeia irá transmitir a sessão em sua página no Facebook. A cobertura completa estará na edição impressa de sábado, dia 1º).