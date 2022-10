Bariri: Presidente de seção na escola Eurico é detido com boné do MTST

O presidente de uma das seções eleitorais da Escola Professor Eurico Acçolini foi detido na manhã deste domingo (2) por eventual crime eleitoral.

Ele estava com boné do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MTST). Quando se aproximavam eleitores com roupas nas cores verde e amarela, ele colocava o boné.

O homem foi detido e levado à Delegacia de Polícia. A reportagem entrou em contato com o delegado titular de Bariri, Marcílio Frederice de Mello.

O delegado relatou que estava trabalhando justamente nesse caso e que poderia dar mais informações posteriormente.

Legislação

Conforme a Legislação Eleitoral, os integrantes da Mesa Receptora de Votos não podem fazer qualquer tipo de propaganda durante a votação

Em relação aos eleitores, na data do pleito eles podem manifestar, de forma individual e silenciosa, a preferência por determinada candidatura, legenda política, coligação ou federação. A expressão da escolha política pode ser feita por meio do uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Ainda segundo a lei, é permitido usar camiseta de candidatas e candidatos, desde que a eleitora ou o eleitor não distribua a vestimenta a outros, bem como não participe de aglomerações de pessoas com vestes padronizadas, nem de manifestações coletivas e/ou ruidosas.

Quem estiver usando blusas com referência a alguma candidatura também não pode abordar, aliciar e usar qualquer método para tentar persuadir ou convencer outros eleitores.