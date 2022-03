Bariri: Prefeitura notifica empresa responsável pelo cartão alimentação dos servidores municipais

A Prefeitura de Bariri notificou, na quinta-feira (17), a empresa responsável pelo convênio do Cartão Alimentação SINDPLUS, dos servidores públicos municipais, porque não estaria repassando os recursos recebidos aos estabelecimentos comerciais do município.

De acordo com o Setor Financeiro, a empresa foi paga pela administração municipal no dia 22 de fevereiro.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) ressalta que os repasses financeiros assumidos pelo município junto à empresa estão sendo feitos rigorosamente em dia, sem atraso, não havendo motivo para o Cartão Alimentação SINDPLUS ter problemas com o comércio de Bariri.

“A empresa foi notificada, pois os servidores públicos municipais e o comércio não poderão ser prejudicados”, apontou o prefeito, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura